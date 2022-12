Quanto costa la Rolls Royce che Georgina ha regalato a Cristiano Ronaldo?

L'ennesima auto per regalo

Alla bella modella argentina a quanto pare piace fare regali estremi al suo compagno e non è la prima volta che "impacchettata" nel vialetto di casa c'è una supercar costosissima. Per i 37 anni dell'attaccante infatti aveva optato per una Cadillac, stavolta invece ha scelto l'eleganza di Rolls-Royce. Questa "Dawn" è una due posti caratterizzata da un elegantissimo tetto in tela, il quale va a completare gli interni di pelle, legno e metalli pregiati, elementi tipici dello stile della Casa britannica. La cappotta automatica riesce ad aprirsi e chiudersi completamente in soli 22 secondi anche a velocità sostenuta fino a 50 kmh. L'automobile è equipaggiata con un 12 cilindri bi-turbo da 571 CV e 780 Nm di coppia massima, che la rende capace di raggiungere i 100 km/h in meno di 5 secondi. Il cambio è a 8 marce e può raggiungere i 250 km/h di velocità massima. Il prezzo è di 345mila euro, l'ennesimo folle regalo di una donna inamoratissima del suo campione pronto a trasferirsi in Arabia Saudita per un nuovo capitolo della sua carriera.