Ronaldo trasloca le supercar a Lisbona ma blocca tutto l'isolato!

Cristiano Ronaldo non è più un giocatore del Manchester United. La notizia, non proprio inaspettata, non ha scioccato più di tanto, poiché i suoi rapporti col club erano noti a tutti da tempo. Il calciatore, ora in cerca di un club ma comunque super impegnato nel Mondiale in Qatar, ha dovuto quindi traslocare: famiglia, casa e ovviamente supercar. Il problema è che nel riportarle a Lisbona ha bloccato tutto il quartiere!

Senza dubbio di CR7

Le supercar (dal valore complessivo di circa 583mila euro) sono state caricate in un tir e spedite in patria. L'enorme camion ha così trasportato la Cadillac Escalade da 175.000 euro, regalo della moglie Georgina Rodriguez per il suo 37esimo compleanno e la Bentley Flying Spur da 350.000 euro. Il carico è stato effettuato martedì 22 novembre e una settimana dopo le auto sono arrivate a destinazione. Secondo quanto riportato da un testimone però, il tir avrebbe creato non pochi disagi in città: "L'autista della consegna ha cercato di scaricarli con il minimo sforzo, ma il camion ha bloccato la strada e ha creato un po' di traffico, poi l'Escalade e la Bentley sono uscite dal retro. Hanno cercato di portarle in garage il più velocemente possibile, ma le auto avevano ancora la targa britannica e quindi è stato abbastanza facile capire che appartenevano a Ronaldo".

Ronaldo, la sua Bugatti Veyron si schianta contro un cancello