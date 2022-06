Ronaldo, la sua Bugatti Veyron si schianta contro un cancello

MAIORCA - Brutte notizie per Cristiano Ronaldo, attualmente in vacanza insieme alla sua famiglia. Una delle sue auto, la Bugatti Veyron, è rimasta coinvolta in un incidente stradale nei pressi di Maiorca riportando danni ingenti. Secondo quanto riportato dal tabloid Ultima Hora, l'auto si è schiantata contro il cancello d'ingresso di un locale per motivi ancora sconosciuti. La Bugatti Veyron auto da 1200 cavalli, quadriturbo, capace di passare da 0 a 100 in appena 2.8 secondi e con una velocità massima di 410 km/h, ha riportato gravi danni alla parte anteriore. Gravi danni anche alla struttura colpita e danneggiato anche un deposito di butano che si trovava nelle vicinanze dell'immobile.