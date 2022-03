Germania: stop alle gare per piloti russi e bielorussi

ROMA - Dopo le federazioni di Regno Unito e Finlandia, anche la Deutscher Motor Sport Bund comunica che d'ora in poi piloti russi e bielorussi non potranno più partecipare a competizioni organizzate in Germania. La decisione arriva a seguito dell'inasprirsi della situazione tra Ucraina e Russia. La FIA aveva infatti garantito il diritto di competere a piloti come Nikita Mazepin (pilota Formula 1 della Haas), purché gareggiassero come neutrali: senza bandiera o inno. La replica a questa linea "soft" della Federazione internazionale è arrivata dalla Gran Bretagna, che per prima ha chiuso i battenti a piloti provenienti da Russia e Bielorussia.