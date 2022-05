Paura a Manfredonia: auto in fiamme fa alcuni metri e urta un palo

Scena completamente clamorosa quella a cui si è assisitito ieri mattina, 17 maggio, a Manfredonia (FG) , dove un'auto completamente in fiamme per cause accidentali ha percorso qualche decina di metri prima di terminare la sua corsa contro un palo della luce .

Paura a via Barletta

L’episodio è avvenuto in via Barletta, scatenando la paura dei presenti. Nei vari video della scena è possibile vedere un’auto in fiamme procedere in retromarcia a passo sotenuto lungo il viale per poi arrestarsi in prossimità di un palo della luce. L’incendio sarebbe dovuto a cause accidentali e non ha causato né vittime né feriti, con il conducente che è riuscito a mettersi in salvo in anticipo. Tutto ciò in un orario di punta e in una zona popolata, nei cui pressi si trovano anche due edifici scolastici (il più vicino è l’istituto Gordiani).

Fortunatamente, gli unici danni rilevati sono quelli arrecati ad altre due vetture in sosta, danneggiate dalle fiamme. Ovviamente si è resa necessaria la presenza sul posto dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco. Inutile dire che il video della vicenda ha spopolato sui social, suscitando l’ilarità degli utenti anche grazie a montaggi con musiche dall’effetto comico. Sarebbe però effettivamente da chiedersi quale incidente possa aver provocato una scena tanto assurda, che in circostanze diverse avrebbe potuto facilmente tramutarsi in tragedia. Dai un'occhiata al video!