Roma, 84enne sbaglia manovra in auto e precipita giù dal parcheggio

Non sempre gli incidenti pericolosi vedono coinvolte più auto. A volte si rischia di farli semplicemente perché “qualcosa è andato storto alla guida”. Ed è quello che è successo ad un 84enne a Roma che, invece di inserire la retromarcia per fare manovra, ha messo la prima, ed una volta accelerato è finito verso una recinzione che aveva davanti, precipitando per alcuni metri nella strada sottostante. Ora si trova in ospedale e le sue condizioni non sono delle migliori.