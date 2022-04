Scontro da brividi vicino Roma: l'auto s'incastra tra treno e palo della luce

Ieri mercoledì 27 aprile a Morlupo , in provincia di Roma , un’automobile è rimasta schiacciata tra un treno e un palo della luce, in prossimità di un passaggio a livello. Un incidente che fa rabbrividire e che fortunatamente non si vede tutti i giorni. Sul posto sono intervenuti la squadra dei Vigili del Fuoco di Montelibretti. Fortunatamente il conducente della vettura è rimasto solo lievemente ferito ed è stato subito soccorso.

Incidente a tutta velocità

Secondo le prime ricostruzioni l'automobile è arrivata a tutta velocità verso il treno per poi incastrarsi tra il vagone e un palo dell'elettricità. Lo scontro è avvenuto intorno alle 18.30 ed ha visto coinvolti una Mercedes e un convoglio della linea Roma-Viterbo. Sono ancora da capire le cause che hanno portato l'uomo a finire dritto contro il convoglio, mentre le Forze dell’Ordine sono ancora al lavoro per capire come è stato possibile che la vettura si incastrasse in quel modo. Il guidatore dell’automobile è stato trasportato all’ospedale con l'ambulanza del 118.

A subire disagi la linea ferroviaria Roma-Viterbo e Roma Nord tra Montebello e Catalano, che è stata interrotta in entrambi i sensi di marcia per consentire l’intervento dei soccorsi, la messa in sicurezza dell'area e la rimozione della Mercedes.

