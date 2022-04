Roma, la fontana dell'EUR colpisce ancora: automobilista ci si "tuffa" dentro

Quanti tuffi avrà visto il Colosseo Quadrato in questi anni. E quante risate si sarà fatto soprattutto nel vedere ogni volta le auto fare il bagno nella fontana che troneggia sulla rotonda di viale della Civiltà del Lavoro. Non si contano più sulle dita di una mano gli automobilisti che non hanno visto la vasca piena d'acqua e che ci sono finiti dentro. Tant'è che è stata ribattezzata dai romani come la "fontana che c'è ma non c'è". E come ogni volta le immagini dell'ennesima vettura in ammollo con la Polizia che cerca di rimuoverla sono diventati ancora una volta subito virali sui social network.