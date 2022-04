Roma, 28 aprile sciopero mezzi di trasporto: bus, metro e tram a rischio

Ciò significa disagi per chi viaggerà dalle 8,30 alle 12,30 sui mezzi pubblici Atac, Cotral e Roma Tpl, ma non riguarda Ferrovie dello Stato. Tutte e tre le aziende hanno informato che saranno comunque garantite tutte le corse non comprese in quella fascia oraria.

Sciopero 28 aprile: disagi e linee interessate

L'agitazione interesserà le linee bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord. Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale, così come delle biglietterie presenti in alcune stazioni della rete Atac. I parcheggi di scambio resteranno aperti, mentre il servizio delle biglietterie on-line non subirà alcuna interruzione. Ecco l'elenco completo delle linee bus interessate dallo sciopero: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 074, 078, 081, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 763, 763L, 764, 767, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1 e C19.

I motivi dello sciopero

"La Confail - Faisa ha proclamato un ulteriore sciopero di 4 ore a livello nazionale per il giorno 28 aprile 2022 a sostegno del rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri e Internavigator, presentando anche una propria piattaforma contrattuale", spiega il sindacalista Renzo De Dominicis, della segreteria regionale.

"I continui e cronici ritardi nei rinnovi contrattuali non sono più accettabili, poiché contribuiscono notevolmente ad impoverire i lavoratori che vedono i loro salari fermi al palo di partenza perdere progressivamente potere d'acquisto mentre il costo della vita cresce progressivamente. È necessario che Associazioni Datoriali e Ministero del Lavoro e dei Trasporti facciano uno sforzo eccezionale, visti i tempi, per risolvere questo annoso problema ascoltando le istanze dei lavoratori che, nonostante siano sfiniti dalle continue ingerenze istituzionali, hanno dimostrato un altissimo senso del dovere e di responsabilità nel periodo della pandemia covid e del lockdown e continuano ad essere in prima linea nonostante le continue aggressioni che la categoria sta subendo continuamente".

Roma, discarica di auto sulla Cassia: la Polizia indaga