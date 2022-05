Roma, non solo Conference: i trofei dei giallorossi sono anche a quattro ruote

Le squadre italiane hanno di che festeggiare ultimamente, tra la vittoria dello scudetto del Milan (avete dato un'occhiata alle auto dei rossoneri ?) e la fresca conquista della Conference League da parte della Roma , con le strade della Capitale ancora in fermento dalla notte scorsa. E mentre Mourinho si gode il traguardo di aver vinto tre trofei europei diversi, il club giallorosso e i tifosi si godono la coppa. Che potrebbe essere anche una buona occasione per regalarsi qualche nuovo gioiellino a quattro ruote da sfoggiare . Nel frattempo, passiamo in rassegna i garage dei ragazzi di Mou che in quanto a bolidi non scherzano affatto .

I garage giallorossi

Tra i protagonisti di questa stagione giallorossi, c’è sicuramente Tammy Abraham, che con le sue prestazioni ha condotto la Roma. Nel suo garage vanta una Mercedes AMG GT Coupé 4 porte, lo scopriamo dagli scatti presenti nel suo profilo Instagram, spinta dal motore V8 biturbo AMG da 4,0 litri. Ma c’è spazio anche per il Suv più veloce al mondo, la Lamborghini Urus con il kit Nero Design e l'esclusiva SLR Mclaren da 700mila euro. Tra i grandi amanti delle quattro ruote c’è poi Stephan El Shaarawy, anche lui con una Lamborghini Urus ma rossa (balzato agli onori della cronaca anche per un furto con tanto di denuncia da parte del ladro), con motore V8 biturbo da 4 litri con 650 CV di potenza e 850 Nm di coppia e velocità massima di 305 km/h. In passato ElSha si era mostrato anche a bordo di un’Audi personalizzata. E poi c’è la famiglia Zaniolo al completo, che viaggia spesso insieme.

Ma non solo calciatori. C’è chi con le proprie compagne condivide la passione per i motori, come il centrocampista inglese Ainsley Maitland-Niles e la sua fidanzata, la modella curvy Katya. La bellissima 23enne sfoggia sui social tutto il suo amore per le supercar, mostrandosi spesso a bordo di auto costosissime, spesso Mercedes, che si alternano a scatti bollenti in spiagge da sogno.

