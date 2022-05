Guagliumi Cars: quando la mobilità incontra il futuro

L'amore per i motori, attraverso la passione di tre generazioni di concessionari: Guagliumi Cars è una realtà dinamica, che può contare su una grande esperienza e un successo crescente. E che ha ben chiaro l'obiettivo di sviluppare una mobilità urbana sempre più sostenibile. Oggi è concessionaria XEV per la provincia di Roma e Latina e DR ed EVO per Latina e provincia .

Progetti futuri, nuove aperture e prestigiose partnership: Guido Guagliumi, titolare di Guagliumi Cars, ci guida alla scoperta della concessionaria più "green" di Roma e del Lazio: "Dopo il grande successo che stiamo ottenendo con XEV Yoyo, il quadriciclo che ha rivoluzionato la mobilità urbana a Roma - sottolinea lo storico titolare -, siamo lieti di comunicare a tutti i nostri clienti l'apertura della nuovissima sede in Piazza Pio XI. La struttura, che sarà operativa da giugno, rappresenterà il nostro quartier generale su Roma. Un progetto di portata eccezionale, al quale abbiamo lavorato con grande entusiasmo".

Guagliumi, quali saranno le caratteristiche della vostra nuova "casa"?

"Potremo disporre di uno showroom e di un service molto ampi, in modo da sviluppare le nostre proposte di maggiore successo, non solo per ciò che riguarda l'elettrico ma anche l'endotermico. Tutta la parte superiore della nuova struttura di Piazza Pio XI sarà dedicata alla transizione ecologica. Una location senza dubbio ricca di fascino, studiata appositamente per implementare la nostra offerta nell'e-mobility. Oggi, l'obiettivo generale è quello di produrre veicoli ecologici ed efficienti che utilizzino soluzioni sempre più innovative, per rendere i veicoli elettrici un'alternativa efficiente e concreta rispetto a quelli tradizionali. E Guagliumi Cars è impegnata in prima persona in questo progetto. Siamo felici di proseguire questo percorso insieme".

Il futuro di Guagliumi Cars prevede anche la sottoscrizione di partnership importanti. Quali anticipazioni ci può fornire al riguardo?

"Quello che al momento posso dire è che stringeremo una partnership con un importante brand delle due ruote, leader nella e-mobility".

Guagliumi, sappiamo che ENI è partner ufficiale di XEV.

"Insieme a ENI è stato messo a punto l'innovativo servizio di "battery swapping", Battery Xchange (sostituzione di batterie scariche con batterie cariche): una soluzione di mobilità urbana sostenibile ed efficiente, che sarà possibile utilizzare anche presso selezionate stazioni di servizio ENI per la ricarica di XEV Yoyo.

Il "battery swapping" consente di evitare lunghe attese per ricaricare le batterie delle auto, che vengono semplicemente sostituite in pochi minuti, dando massima libertà di movimento. Inoltre, proprio grazie all'introduzione di XEV YoYo, anche la flotta di Enjoy, il car sharing di ENI, diventerà elettrica".

Cosa c'è nel futuro di Guagliumi Cars?

"Siamo una realtà in continua espansione. E quest'anno contiamo di triplicare il nostro fatturato. Ci stiamo avviando, insomma, verso quella dimensione di industria 4.0 che fa delle nuove tecnologie produttive uno strumento per creare nuovi modelli di business, aumentare la produttività e migliorare la qualità dei nostri prodotti".