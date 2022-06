Annalisa infiamma l’estate tra bikini mozzafiato e pose da sexy motociclista

L’estate sta entrando nel vivo e non mancano, come ogni anno, i tormentoni che ci accompagnano nei mesi più caldi. Tra gli ultimi singoli c’è anche Tropicana , un movimentato featuring che vede protagonisti la bellissima Annalisa e i Boomdabash , uscito il 10 giugno. Per annunciare l’arrivo su tutte le piattaforme del singolo, ci ha pensato la cantante ex Amici con alcuni scatti bollenti in sella a una Husqvarna .

Un’estate sulle due ruote

Qualche giorno fa è iniziato il conto alla rovescia per l’uscita del singolo e sul profilo Instagram di Annalisa sono iniziate a spuntare foto di lei e del gruppo salentino. E le moto sembrano essere proprio protagoniste, tra Husqvarna e Gilera. La foto che ha certamente riscosso più successo, tra centinaia di migliaia di like e commenti dei follower impazziti, è quella che ritrae la cantante in sella a una Husqvarna, in una posa da sexy centaura che mette in mostra tutta la sua delicata bellezza che si abbina alle linee più aggressive e in pieno stile offroad della moto svedese.

E che dire della canzone? Vedendo gli ascolti di questi primi giorni sulle piattaforme, Tropicana si candida a essere uno dei grandi tormentoni dell’estate 2022.

Da “diva” a motociclista: Noemi super cool in sella ad una Honda