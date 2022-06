Da “diva” a motociclista: Noemi super cool in sella ad una Honda

Noemi spiazza tutti. L’abbiamo vista illuminare il palco dell’Ariston a Sanremo con i suoi lunghi e scintillati abiti. Sui social le foto che dominano sono quelle in versione glamour e chic. Adesso, però, sembra che la cantante romana abbia voglia di cambiamenti, e lo fa mostrandosi in sella ad una Honda in abbigliamento casual, anzi quasi super sportivo. Capelli raccolti in una coda alta, un accenno di sorriso, le mani salde al manubrio: si fa immortalare così in un’immagine che lei stessa posta su Instagram, che conta quasi 7mila followers .

Noemi: super cool sulla moto

A corredo della foto postata sul social più seguito e utilizzato negli ultimi anni, Noemi scrive “Motomami.

Swipe a destra per (s)gasare”. Scorrendo il mini-carosello, infatti, appare un video in cui la si vede per l’appunto sgasare, come lei stessa dice, mentre qualcuno le gira attorno per riprenderla da tutte le angolazioni. Tra l’altro pare proprio che lei sia perfettamente a suo agio e che la moto, effettivamente, possa essere una sua “passione nascosta”, uscita ora allo scoperto. Vederla in versione da motociclista ha sicuramente stupito tutti i suoi fan, ma si sa, nella vita, cambiare fa bene.

