Furto choc ad Aversa: le rubano la borsa e la trascinano per oltre 10 metri

I furti (di ogni tipo) sono all’ordine del giorno. Per strada, in un negozio, sulla metropolitana. Ovunque si vada, bisogna sempre stare con gli occhi aperti. Certo è, però, che in alcuni casi non solo si vive solo la sfera emotiva fatta di rabbia per quello che è stato sottratto ingiustamente, ma si rimane coinvolti anche con qualche danno fisico. Ed è quello che è successo ad Aversa, in provincia di Caserta. Una donna è stata scippata della borsa da un’auto in corsa, per poi essere trascinata dalla stessa per oltre 10 metri.