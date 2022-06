Arrestato per furto d'auto, si presenta dai poliziotti... con un'auto rubata!

Arrestato per furto d'auto , doveva presentarsi alla Polizia giudiziaria e si è recato in Commissariato con un'auto risultata a sua volta rubata . Un fatto clamoroso, che ha del grottesco, avvenuto in Sicilia , nella zona dell'agrigentino.

Due ladri d'auto beccati dalla Polizia

Tutto ha inizio nel 2021, quando la Squadra Mobile ha intensificato le indagini per scovare gli autori dei numerosi furti d'auto che venivano denunciati nel centro storico nisseno. Indagini che hanno permesso di individuare due sospettati, entrambi residenti in provincia di Agrigento. Uno dei due, già con precedenti penali è stato anche trovato in possesso di alcune centraline elettroniche per manomettere il sistema d'accensione dei veicoli; l'altro, oltre all'accusa per il furto d'auto, avrebbe anche spacciato sostanze stupefacenti a dei cittadini nisseni. Inoltre è stata anche trovata un'auto rubata nella proprietà di uno degli indagati, che è stato quindi denunciato per ricettazione, con la vettura subito restituita al proprietario.

Il ladro si presenta in Commissariato con l'auto rubata

Mentre uno dei due indagati è stato condotto in carcere, per il secondo è stato disposto l'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria e l'obbligo di dimora. I poliziotti si sono così recati a Canicattì per individuare i due indagati. E, clamorosamente, quello che aveva l'obbligo di presentarsi alla Polizia giudiziaria, si era recato in Commissariato al volante di un'auto risultata rubata. E quindi, oltre a tutti i reati di cui già doveva rispondere, è stato ulteriormente denunciato anche per la ricettazione del veicolo.

Campania, 84 auto rubate in un anno: presa la "banda degli esperti"