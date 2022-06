L’auto che si ricarica con il sole esiste e si chiama Lightyear 0

Lightyear 0 è pronta a decollare e farsi conoscere sul mercato come l’auto che si ricarica grazie alla luce solare. Nel 2019, precisamente in Olanda, era stato presentato il suo prototipo, denominato Lightyear One. L’azienda che si occupa del suo sviluppo, la Lightyear, fondata dai membri del Solar Team Eindhoven, dopo quell’anno è riuscita a fare grandi passi in avanti tanto che l’auto dai 59 km di autonomia quotidiani dovuti alla luce del sole è riuscita ad arrivare ai 70 km proprio con quella che ad oggi conosciamo come Lightyear 0. Adesso quest’auto innovativa è pronta per la Fase 0, portandosi dietro 6 lunghi anni di sviluppo. I primi test saranno eseguiti in estate, nei mesi di luglio ed agosto, prodotta in autunno e le prime consegne ultimate alla fine dell’anno.