A 15 anni guadagna 20.000 euro al mese e possiede McLaren, Lamborghini e Ferrari

Vola in un dirigibile, possiede una collezione di supercar di lusso e anche una piscina, che però non usa perché scomoda logisticamente. Questa è la vita dell'autodefinitosi " Ragazzino più ricco d'America ", Donald Dougher , che guadagna la bellezza di quasi 20.000 euro al mese grazie al suo canale YouTube, creato nel 2019, e ai profili di TikTok e Instagram.

Il meglio del meglio delle supercar a soli 15 anni

I suoi video sono visti da milioni di persone, e grazie agli introiti pubblicitari è diventato incredibilmente ricco nonostante la sua tenera età. E, come accennato, ama definirsi "il ragazzino più ricco d'America", anche se in realtà si ritiene che sia "soltanto" al 19° posto. Oggi ha 15 anni e ovviamente, secondo le leggi americane, non può guidare, ma questo non gli impedisce di acquistare delle auto. Naturalmente, non vetture qualunque: nel suo garage spiccano infatti McLaren, Bugatti, Ferrari, Pagani, Lamborghini: il meglio dei marchi internazionali, che Donald mette in mostra sul suo account TikTok, che conta 268.000 follower.

Donald Dougher, vita da miliardario

Tra le sue dichiarazioni più curiose, una volta ha anche rivelato che la sua famiglia ha "abbandonato" una casa dal valore di 5 milioni di euro dopo che la cantina si era allagata a causa di alcune palme da oltre 900 milioni di euro piantate per sbaglio nel posto sbagliato. Donald ha anche spiegato che gli piace la "bella vita", ha aggiunto di possedere diverse case e ha poi precisato che, pur avendo una piscina, non la usa poiché si trova al piano di sotto e non gli va di fare la strada a piedi. Pare abbia persino delle scarpe che si allacciano da sole. Ha però tenuto a sottolineare che tutto questo lusso ha un prezzo: infatti, secondo quanto da lui stesso dichiarato, non c'è un'ora della settimana in cui non lavori. Insomma, cose da miliardari.

