Kim Jong-Un, altro che embarghi: la sua collezione di auto vale 2,5 milioni di euro!

I marchi britannico e tedesco si sono da subito dissociati, affermando di rispettare gli embarghi delle Nazioni Unite e di non intrattenere ormai più nessun rapporto commerciale con la Corea del Nord. Ed è stato il New York Times a ricostruire l'arrivo delle tre berline premium , partite il 20 giugno del 2018 dal porto di Rotterdam e giunte a Dalian, in Cina, dopo dopo 41 giorni di mare. Da lì le due Maybach hanno navigato fino a Osaka, Giappone, e poi al porto di Busan, Corea del Sud, dove sono state imbarcate su una nave cargo in direzione Nakhodka, cittadina russa vicina a Vladivostok. In seguito le due Mercedes sono state caricate su un aereo militare cargo nordcoreano diretto a Pyongyang.

Ma il New York Times ha scoperto che nel 2019, in barba a qualsiasi divieto, Kim Jong-Un è riuscito a far sbarcare a Pyongyang tre modelli extralusso da utilizzare negli incontri pubblici e istituzionali: una Rolls-Royce Phantom e due Mercedes Maybach , la 62S e la S600 Pullman Guard .

Berline e limousine tra lusso e potenza

Dato l'isolamento e la mancanza di informazioni ufficiali, non è dato sapere se le vetture di Kim Jong-un abbiano caratteristiche specifiche. I dati tecnici di serie sono però abbastanza sufficienti a delineare il tipo di auto di cui stiamo parlando. La Mercedes Maybach 62S è spinta da un V12 a benzina biturbo 5.9 da 612 cv e 1000 Nm di coppia. Una berlina lunga e lussuosa, con cerchi da 20" e sospensioni attive, interni con materiali pregiati come pelle a rifiniture in legno, fibra di carbonio e lacca nera. Il prezzo è di circa 560.000 euro.

La Mercedes Maybach S600 Pullman Guard è una vera e propria limousine con motore V12 biturbo 5.9 a gasolio da 530 cv e 830 Nm di coppia. Si tratta di una vettura pensata sostanzialmente per incontri istituzionali, dato che è possibile installare sirene, lampeggianti, radio ricetrasmittenti, portiere e finestrini blindati in grado di fermare proiettili calibro 7,62. Una macchina che è in grado persino di proteggere gli occupanti da esplosioni fino a 15 kg di TNT a una distanza di 4 metri dalla vettura stessa. Non parliamo quindi di un'auto qualunque, e di conseguenza il prezzo è elevatissimo: circa 1,4 milioni di euro.

La Phantom, infine, è uno dei modelli più famosi di Rolls-Royce. Per acquistarla servono circa 500.000 euro, prezzo giustificato dalla sua carrozzeria in alluminio, dal motore V12 benzina 6.7 da 460 cv e dall'abitacolo caratterizzato da materiali in pelle con finiture in legno.

