Ignazio Moser vittima dei ladri: “Mi hanno rotto il vetro dell’auto”

Non sembra essere troppo fortunato il 2022 per Ignazio Moser . L’influencer e imprenditore, figlio dell’ex ciclista Francesco, è stato vittima di furto per ben tre volte negli ultimi 12 mesi , come testimoniano le recenti storie su Instagram nelle quali Ignazio ha voluto mettere al corrente i propri follower di quanto accaduto.

Prima l’appartamento, poi l’auto

Tutto era iniziato a febbraio 2021, quando dei ladri si sono introdotti nell’appartamento che Moser condivide con la fidanzata Cecilia Rodriguez, portandosi via tutto. A distanza di un anno i malviventi di quel colpo sono stati arrestati, ma altri hanno provato a disturbare la quiete dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Fino all’ultimo colpo, appena avvenuto. “Visto che in un anno mi avete rubato in casa, avete rubato lo scooter e mi avete rubato in macchina, mettiamoci d’accordo. Passate una volta ogni 15 giorni e vi lascio qualcosina”, ha detto il giovane sui social, provato dalla faccenda. I ladri si sarebbero introdotti in garage: “I miei cari amici ladri sono ripassati a trovarmi perché gli mancavo. Mi hanno rotto il vetro e hanno iniziato a portare via il volante, probabilmente sono scappati appena sono arrivato”. Il tutto dimostrato dallo scatto social che Moser ha condiviso, dove si vede il dettaglio del finestrino della sua auto completamente distrutto. Che sia l’ultima volta?

Furto choc ad Aversa: le rubano la borsa e la trascinano per oltre 10 metri