Viaggio in strada o in acqua? Col Boaterhome puoi farlo in entrambi i modi

Per essere strano lo è senza dubbio, ma si deve ammettere che è estremamente funzionale. La Boatherhome è un veicolo costruito negli anni ‘80 in soli 21 esemplari ed è ideale per chi è indeciso se raggiungere la propria destinazione in acqua o in strada, oppure per chi vuole farlo attraverso entrambe. Il mezzo è infatti per 2/3 una barca di 28 piedi e per 1/3 un furgone Ford Econoline.