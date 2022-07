Mistero su una McLaren 600LT divisa a metà dal guardrail

Ci sono episodi negli Stati Uniti che sono avvolti dal mistero. Come il caso di una McLaren 600 LT trovata abbandonata sulla State Route 512 , vicino la città di Tacoma , nello stato di Washington DC. Non solo. Oltre ad essere stata lasciata lì, e le immagini che sono arrivate sono molto tristi, non si sa come e perché, la supercar è stata trovata squarciata per metà da un guardrail. L’auto ha un valore di 236.000 €, da 592 CV. Quello che ci si domanda è: cosa è successo esattamente a questa supercar inglese?

Il mistero

Non si capisce cosa sia potuto accadere al proprietario della McLaren, quel che è certo è che l’abbia lasciata lì in condizioni disastrose. Le immagini dell’auto malconcia sono state pubblicate dall’ufficiale del distretto 1 della Polizia di Stato di Washington, Trooper Robert Reyer su Twitter, seguite da alcune sue parole: “Gli agenti sono sul posto per indagare su questo incidente che ha coinvolto una #McLaren600LT del 2020, in direzione est dalla SR 512 a Portland Ave.” La supercar, come si può ben vedere dalle foto, è stata trovata con i fari ancora accesi e lo sportello sinistro aperto. Del proprietario nessuna traccia, ma pare che non sia stata rubata in quanto aveva la targa montata e non risultano denunce in merito ad una McLaren Long Tail rubata. Ma quindi cosa sarà potuto accadere? Dove è finito il proprietario? Un incidente pregno di misteri.

Troopers are on scene investigating this hit and run #collision involving a a 2020 #McLaren600LT, eastbound SR 512 to Portland Ave. pic.twitter.com/JXbOz6hI4R — Trooper Robert Reyer (@wspd1pio) June 21, 2022

