Auto rubate, allarme in Campania: è la regione più pericolosa in Italia

In ogni regione d’Italia ci sono decine di migliaia di denunce per furti d’auto. È però vero che il tasso di furti cambia da regione a regione e ce ne sono alcune che vengono catalogate come più “pericolose”. Non sorprenderà se, fra queste, rientra la Campania . Alcuni dati dell’ Ania, Associazione tra le imprese di assicurazione , hanno fornito ulteriori dettagli a riguardo. Secondo quanto è stato registrato, nel 2021 in Campania sono state rubate circa 18.695 vetture e percentuale di furti su 1.000 auto circolanti è circa tre volte superiore a quella del resto della penisola.

La classifica delle regioni

In Campania pare che i furti siano pari al 26,8% del totale in Italia, ciò significa che, in sostanza, un’auto su quattro viene rubata nelle zone di Napoli e altre province campane. Numeri che confermano quanto la regione, sotto questo punto di vista, sia pericolosa e non sicura per i propri veicoli.

Ma esattamente come esiste una regione dove le auto sono più a rischio, ne esiste un’altra dove invece il tasso di furti è molto basso. Si tratta della Valle d’Aosta che, nel 2021, è stata protagonista di sole 17 auto rubate, con un'incidenza su 1.000 pari allo 0,07% e una percentuale di recupero del 76,5%, seconda solo all'83,7% del Trentino Alto Adige, penultima regione per furti ( ne registra 98).

Insomma, numeri veramente molto bassi se paragonati alla Campania o ad altre regioni tipo il Lazio, che come regione a rischio furti prende il secondo posto in classifica. Qui, infatti, si possono contare 12.629 furti, con una percentuale superiore alla media in rapporto a 1.000 veicoli circolanti, 3,31% contro 1,75%. Il tasso di recupero è più basso (29,5% a fronte del 38,4% medio). Segue poi la Puglia e la Sicilia. Se dal Centro-Sud si passa al Nord, la regione più pericolosa nel settentrione è la Lombardia con 6.868 vetture rubate. La conclusione è che è il Centro-Sud è la fetta di stivale più pericolosa sul versante auto rubate e perciò è bene tenere sempre gli occhi aperti.

