Anziano insulta i vigili intenti a multarlo per aver parcheggiato sulle strisce

A volte accettare una sanzione per aver violato una norma non è semplice, nonostante si sia in torto. E i casi di persone che si ribellano, cercando in tutti i modi di evitare la multa, non sono nemmeno pochi. Un episodio di questo tipo è avvenuto a Perugia e vede come protagonista un anziano signore. L’uomo, dopo aver parcheggiato sulle strisce pedonali, ha iniziato ad insultare i vigili urbani che nel frattempo si erano avvicinati per chiedergli i documenti.