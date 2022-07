Limite di velocità a 60 km/h, sfreccia a 170 km/h: gli sequestrano la Lamborghini

LAMBO BUSTED: Early this morning we clocked a $460,000 #Lamborghini #Aventador going 170 km/hr in a 60 km/hr zone in the area of Highway 7 and Keele.



And by now you know the drill: Driver charged with stunt. 30-day DL suspension. 14-day vehicle impound. pic.twitter.com/LBeagZr5Y6 — York Regional Police (@YRP) July 5, 2022

A 170 km/h con limite a 60 km/h

L'incidente è avvenuto all'inizio del mese nei pressi di Toronto. La polizia locale di York ha rilevato che la supercar di Sant'Agata Bolognese viaggiava a 170 km/h in una zona con limite imposto a 60 km/h. Le forze dell'ordine non hanno fornito molti dettagli sull'episodio, ma ha confermato che l'Aventador è stata sequestrata e rimarrà in un deposito per 14 giorni. Inoltre, al conducente - accusato di "guida acrobatica" - è stata sospesa la patente per 30 giorni.

Cosa si intende per "guida acrobatica"

In Canada, per "guida acrobatica" si intendono quei reati che comprendono l'eccesso di velocità, le corse clandestine, le gare e altre pratiche di guida pericolose su un veicolo a motore. Le pene variano a seconda della gravità dell'infrazione, ma chi viene accusato di "guida acrobatica" in genere rischia una multa che può variare da circa 1.500 a 1.700 euro, e almeno 6 punti in meno sulla patente.

Lascia la Lamborghini al parcheggio: gli rubano ruote e freni!