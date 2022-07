Il camion Freightliner con rimorchio che fa da garage diventa un camper innovativo

Negli Stati Uniti tutto è possibile e soprattutto quasi tutti i sogni diventano realtà. Come per esempio poter portare sia una casa che le auto con un camper che, in questo caso, diventa tale trasformando un camion. Di solito per questa trasformazione si utilizzano camion Freightliner, in quanto veicoli conosciuti per essere i mezzi pesanti più in circolo quando si percorrono le highway statunitensi. Succede però che a volte arrivi qualcuno ed aggiunga una novità. Come l’allestitore americano Haulmark che ha pensato di utilizzare un camion Freightliner e dotarlo di un rimorchio che fa da garage.