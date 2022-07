Il motore dell'aereo in avaria, il pilota atterra... in autostrada!

Aveva solo 100 ore di volo alle spalle, eppure Vincent Fraser , pilota amatore, è riuscito a trasformare in un miracolo quella che poteva essere a tutti gli effetti una tragedia, facendo atterrare il suo aereo in avaria sull'asfalto di un'autostrada in North Carolina, USA , senza nessun ferito né gravi conseguenze.

Clamoroso in autostrada: un aereo atterra tra le auto! VIDEO

Motore in avaria all'improvviso

Fraser stava compiendo una "passeggiata" nei cieli del North Carolina insieme a suo suocero a bordo di un Aero Commander del 1967. A un certo punto, l'unico motore del suo velivolo si è spento in prossimità del Great Smoky Mountains National Park. Fraser se n'è accorto quando ha notato che non riusciva più a salire di quota: il propulsore si è quindi spento quando l'aereo si trovava a circa 1.700 metri di altezza.

L'aereo si ferma davanti... allo stop!

A quel punto, Fraser ha ritenuto che l'unico modo per uscirne vivi sarebbe stato atterrare in mezzo all'autostrada, in quel momento aperta regolarmente al traffico. Fortuna di Fraser, il fatto che proprio durante l'atterraggio non è passata nessun'auto, facilitando così la manovra estrema. Fraser è così riuscito a salvare se stesso, il suocero e l'aereo, e paradossalmente il mezzo si è fermato proprio in prossimità di un segnale di stop. E alla fine, il pilota amatore ha chiuso la vicenda con una battuta: "Il mio obiettivo era portare mio suocero a terra vivo, senza uccidere nessuno… E ci sono riuscito!". Ecco il video dell'accaduto, divenuto virale sui social.