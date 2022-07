Usa, truffa oltre 10mila persone e si compra auto per 45 milioni

Tramite operazioni in criptovalute , in poco più di quattro anni un uomo ha ingannato oltre 10mila persone e col bottino ricavato si è comprato una collezione di auto . Quali? Una Rolls Royce , una Ferrari , ben 39 Tesla (tra cui 15 Model 3 e 16 Model Y). Il truffatore, inoltre, per far cadere i clienti nella sua trappola si dichiarava grande amico di Elon Musk. Ma è stato scoperto e arrestato dall’FBI a Los Angeles .

Tesla, Ferrari e Rolls Royce

Neil Suresh Chandran, questo il nome del truffatore, dopo quattro anni di truffe senza sosta è stato finalmente fermato. Ma come agiva? Secondo quanto emerso dalla stampa statunitense, l’uomo è un criptomaniac: attraverso un digital wallet con criptovalute differenti metteva in atto le truffe. Raccoglieva soldi dagli ignari clienti per fare degli investimenti che però poi non venivano effettuati. Chandran li convinceva millantando una carriera prestigiosa nel mondo delle criptovalute e amicizie importanti, come Elon Musk e Jeff Bezos, i cui nomi sono comprati nei documenti ufficiali con le prove raccolte per le indagini, anche se i due imprenditori erano completamente all’oscuro di tutto.

Ma torniamo al bottino. Con i soldi raccolti Chandran ha dato sfogo alla sua grande passione, le auto. Tantissime i modelli che le autorità hanno trovato, per un totale di 45 milioni di dollari (44 milioni di euro). Non solo. Nel suo patrimonio anche cinque ville, un prezioso diamante, una barca, alcuni camper e camioncini. Adesso rischia almeno 20 anni di carcere.

