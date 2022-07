Scende dall’auto in corsa per continuare a piedi: il gesto è folle!

Di scene particolari e strambe se ne vedono tutti i giorni. E a volte, seppur potenzialmente pericolose, suscitano ugualmente del divertimento. Ciò che fa sorridere è che spesso episodi al limite dell’assurdo hanno come protagonista un luogo in particolare: la strada. E più assurdo di questo è il fatto che, quando ci sono, c’è anche qualcuno che riprende il momento con un video affinché questo diventi indimenticabile o virale. Come il caso di quello fatto a una ragazza che, a bordo della sua Hyundai grigia, mentre guidava su una strada a doppia corsia, è scesa improvvisamente dall’auto lasciandola accesa e libera di proseguire senza conducente. Qualcosa di assolutamente folle!

Un vero e proprio pericolo

La giovane protagonista è stata ripresa dal conducente di un veicolo che si trovava dietro la sua utilitaria e che ha dovuto frenare di colpo a causa del suo comportamento improvviso. Quale fosse l’intento della ragazza non è chiaro, considerato che una volta scesa dall’auto, senza spegnerla, si è spostata sullo spartitraffico senza preoccuparsi della Hyundai che nel frattempo continuava la sua corsa, invadendo la corsia opposta dove passavano altri mezzi. Che la ragazza volesse sperimentare, in maniera alternativa, la guida autonoma dell’auto? La sua irresponsabilità per fortuna non ha provocato nessun tipo di danno.