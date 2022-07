Il camper da 6 milioni di euro e 330 CV esiste: si chiama F-750 World Cruiser

Cruiser: comfort e divertimento

Il pick-up utilizzato per la realizzazione del camper, ossia l’ F-750, ha subito un allargamento di circa 56 centimetri per una maggiore comodità all’interno del veicolo che può ospitare tranquillamente 6 persone. Il Cruiser è dotato di un bagno con doccia, una cucina munita di tutti gli elettrodomestici e un salotto con una TV flat screen, per potersi concedere del meritato relax; si conclude con le zone da letto. La potenza del camper è data da un motore turbodiesel Caterpillar C7 da 300 CV e 1.200 Nm di coppia. È dotato di sospensioni pneumatiche, cerchi da 22 pollici e 2 serbatoi supplementari che possono totalizzare 230 litri di carburante. Ma non è finita qui perché chi si vuole divertire, creando un’atmosfera da movida e discoteca, può farlo. Come? Il Cruiser ha un impianto Kenwood Supreme con degli altoparlanti e un subwoofer da 10 pollici. Insomma, un sogno. Sì ma da quasi 6 milioni di euro.

Il camion Freightliner con rimorchio che fa da garage diventa un camper innovativo