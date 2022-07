Chiara Ferragni e Fedez, che passeggiata “ruggente” sulla Ferrari SF90

In casa Ferragnez è entrato un nuovo gioiello di lusso. E come tutto ciò che riguarda la loro vita, privata e professionale, la coppia ha deciso di mostrare l’acquisto attraverso alcune stories su Instagram . Ma di cosa si tratta? Chiara e Fedez, sposati oramai da 4 anni, hanno sempre portato insieme a loro i propri fan, rendendoli parte integrante della loro vita e mostrandosi sempre riconoscenti per tutto l’affetto mostrato. Dopo aver raccontato ieri la visita al cantiere per la costruzione della loro nuova casa, che dovrebbe essere pronta nella primavera del 2023, l’influencer e il rapper oggi si sono concessi un momento di adrenalina e divertimento con la nuova hypercar di Fedez , una Ferrari SF90 .

Il racconto via social

La Ferragni, il cui lavoro è proprio raccontare e condividere storie, ha voluto mostrare a tutti i suoi follower, sia di Tik Tok che di Instagram, la Ferrari del marito. In particolare in un video su Tik Tok l’influencer ha assemblato alcuni momenti della mattinata trascorsa, da quando scendono nel loro garage fino a quando sono nella supercar e sfrecciano per le strade di Milano. Nelle scene riprese da Chiara, si vede Fedez completamente preoccupato e teso, non sicuro di riuscire a guidare un’auto di un certo calibro. Ma una volta in macchina, alla domanda di lei “Com’è?” lui risponde “Molto bella”. A tensione svanita, la coppia più famosa e amata sui social network si è goduta la “passeggiata” con la ruggente SF90 in totale divertimento.