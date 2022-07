Vacanze in auto: cinque consigli per un viaggio sicuro

Caldo, partenze e vacanze. Tanti italiani, anche quest’anno, si sposteranno in auto per raggiungere la meta prescelta per le proprie ferie e sono altrettanti quelli che viaggeranno a bordo di una vettura che inizia ad avere sulle spalle qualche anno di troppo e che quindi necessita un maggiore controllo prima della partenza, così da assicurarsi che sia idonea a sostenere un viaggio anche lungo. Seppure la decisione di viaggiare in auto possa comportare diversi vantaggi per famiglie (e non solo), non si può sottovalutare la possibilità di andare incontro a inconvenienti e problematiche che, spesso, derivano da una scarsa consapevolezza sui bisogni della propria vettura. Per questo è bene tenere a mente alcuni utili consigli che Carvago.com, marketplace europeo con oltre 750mila auto usate, ha stilato per l’estate 2022.