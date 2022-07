California, uomo spacca con un sasso il finestrino di una Mercedes VIDEO

Arriva da Pasadena , in California , il video che sta diventando virale su web e che ha come protagonista un uomo , con una lunga barba bianca e cappuccio, intento a spaccare il finestrino di una vettura parcheggiata . Il tutto è stato ripreso da alcune telecamere di sicurezza piazzate lungo la strada in cui si è svolto il fatto, è poi stato postato su Instagram e da lì si è diffuso.

Il gesto ripreso dalle telecamere

Vittima dell’atto vandalico una Mercedes AMG C 63 S cabrio, e naturalmente il suo sfortunato proprietario che, da quanto si può vedere dalle immagini, accorre sulla scena sconvolto da quanto visto e prova a prendere il vandalo, che però subito scappa. Non è assolutamente chiaro il motivo del gesto. La vettura è stata colpita con quello che probabilmente è un sasso: il lancio violento ha frantumato il finestrino, i cui pezzi sono finiti tutti sul sedile anteriore del guidatore, come si può notare delle immagini sul web. Al momento le autorità locali stanno lavorando per identificare l’uomo. E chi paga per i danni? La polizza assicurativa del proprietario dovrebbe essere in grado di coprire la riparazione, ma resta comunque spavento e rabbia per quanto accaduto.

