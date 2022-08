Google Maps sbaglia direzione, famiglia si ritrova dispersa nel deserto australiano!

Dispersi nel deserto australiano

La vincenda dimostra come la navigazione GPS sia tutt'altro che infallibile. Secondo quanto raccontato dalla polizia del Nuovo Galles del Sud, l'8 agosto scorso è stata denunciata la scomparsa di una famiglia che non era arrivata nella cittadina di Packsaddle dopo un viaggio dal Queensland partito il giorno precedente. Ciò ha dato il via a un'indagine e a una vasta ricerca, che ha interessato i territori di Tibooburra, Broken Hill, Wilcannia, Packsaddle e le aree circostanti. Si tratta del cosiddetto Outback australiano, una distesa enorme fatta di strada e deserto, suggestiva quanto pericolosa ma affascinante, tanto che è stata location ideale della saga cinematografica di Mad Max.

"Pensavo saremmo morti"

Per la ricerca della Tucson, sono stati coinvolti numerosi enti e volontari, e il 9 agosto un elicottero di ricerca e soccorso ha localizzato la Hyundai a circa 50 km a sud-est di Tibooburra. La famiglia è stata soccorsa e portata in salvo in aereo. La testata locale 9News riferisce che la disavventura si è verificata a causa di un errore di Google Maps, che li ha portati fuori strada su un sentiero sterrato lontano dall'autostrada asfaltata, dove sono rimasti impantanati. In pratica, Darian Aspinall e la sua famiglia si sono persi nel nulla a causa di una svolta sbagliata, con Aspinall che ai media ha anche dichiarato: "Onestamente pensavo che saremmo morti". Aspinall che ha poi spiegato che non c'era campo per i cellulari, quindi non poteva chiamare aiuto. Per questo motivo, la famiglia ha camminato per ore nel tentativo di trovare supporto, ma senza successo. Il tutto, con soltanto un litro d'acqua da dividere tra loro. Con così poca acqua, si sono disidratati rapidamente. Tuttavia, Aspinall ha raccontato di essersi imbattuta in una pozzanghera, che è stata sufficiente a far proseguire la famiglia fino all'arrivo dei soccorsi.

