Roma, ruba una tv e scappa via sull'autobus Cotral

Se era un piano, avrebbe dovuto rivederlo in alcuni passaggi. Perché se dopo aver rubato un televisore, il tuo unico mezzo di fuga è un autobus pubblico, allora c'è qualcosa che non va: e il rischio di venire beccati dalle forze dell'ordine è elevato. Come accaduto al malvivente che a Roma è fuggito a bordo di un mezzo Cotral con la refurtiva, salvo poi farsi immortalare da dalle telecamere.