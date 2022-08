Coi pattini in autostrada di notte sulla A10: "Seguivo solo il navigatore"

Tutto per seguire il navigatore

Che in questi giorni di ferie d'agosto mettersi alla guida e ritrovarsi bloccati in autostrada sia scocciante è un pensiero più che ragionevole. C'è chi preferisce utilizzare moto e scooter per evitare almeno un po' di traffico e chi per non ritrovarsi in coda viaggia addirittura coi pattini. Una donna con addosso dei pattini a rotelle è stata fermata nella notte tra sabato 20 e domenica 21 agosto sulla A/10 che collega Ventimiglia a Genova mentre sfrecciava al bordo della corsia di destra senza porsi il minimo problema di quanto il suo gesto potesse essere pericoloso. Immediate le chiamate alle Forze dell'Ordine da parte degli automobilisti che entrando in galleria, se la sono ritrovata a fianco, incurante della possibilità che ogni spostamento d'aria causato dalle vetture sarebbe stato per lei fatale. Così, alcune pattuglie hanno rallentato i veicoli e fatto accostare la donna in una piazzola di parcheggio. La giustificazione? "Stavo seguendo il navigatore satellitare", che a detta sua le aveva suggerito la strada più veloce per raggiungere la destinazione selezionata. La ragazza è stata multata e segnalata alla motorizzazione nel caso in cui in futuro avesse intenzione di prendere la patente di guida.