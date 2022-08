Tassista litiga per il Pos coi turisti: distrugge i souvenir e fugge con l'auto aperta

Accettare il pagamento con il Pos è obbligatorio per i tassisti dallo scorso giugno. Vietato rifiutarsi o fare i furbetti affermando che "manca la linea" o "è difettoso". Nonostante la nuova legge però c'è ancora qualcuno che non vuole proprio sottostare alle regole, come questo conducente milanese che ha letteralmente scatenato il panico.