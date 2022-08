Lasciano l’auto all’aeroporto, ma al ritorno c’è una multa per eccesso di velocità

Quando Gary Thornburn e Clare Beards, insieme ai loro figli, hanno l asciato l’auto all’aeroporto di Manchester per partire per le vacanze , tutto immaginavano meno che, al ritorno , avrebbero trovato una multa per eccesso di velocità . Ecco come sono andati i fatti.

L’amara scoperta

La famiglia di Leeds ha lasciato la vettura al servizio accoglienza dell’aeroporto, dove doveva essere custodita per tutta la durata delle loro vacanza, e poi hanno preso un volo diretto in Spagna. Dopo 13 giorni, al ritorno, l’amara scoperta: hanno trovato una multa per eccesso di velocità. Ma come è stato possibile? I due coniugi hanno raccontato tutto alle forze dell’ordine, spiegando di essere stati in un altro Paese per quasi due settimane e quindi era impossibile che potessero aver utilizzato l’auto.

Avviata un’indagine

Secondo quanto riportato dalla polizia di Manchester, però, la vettura sarebbe stata ripresa da alcune telecamere viaggiare a 90 km/h su una strada con limite di 20, nella giornata del 5 agosto, ovvero due giorni dopo la partenza della famiglia. E l’aeroporto che spiegazioni ha dato? L’ufficio di custodia ha fatto sapere che l’auto non avrebbe mai lasciato il deposito ma, una volta mostrate le immagini dell’infrazione, i dipendenti hanno reagito increduli: quella del filmato non è la stessa vettura dei coniugi di Leeds. Per questo l’aeroporto ha avviato un'indagine su quanto successo: “Siamo consapevoli dell'accaduto – ha spiegato un portavoce – ma dalle nostre verifiche risulta che l'auto non abbia mai lasciato il deposito prenotato. Le chiavi della vettura sono state conservate in un posto sicuro. Per comprendere fino in fondo questa vicenda abbiamo deciso di avviare un'inchiesta interna”.

