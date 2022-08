Terrore in Liguria: tir e auto fanno inversione contromano in autostrada VIDEO

Per fortuna non ci sono state conseguenze (grazie all'intervento della polizia stradale), ma quello che è successo sulla A10 in Liguria (precisamente nel nodo autostradale di Genova) poteva finire molto peggio. Secondo quanto ricostruito, all'uscita di una galleria sull'autostrada un tir e un’auto hanno fatto inversione , in due momenti diversi ma nello stesso giorno e nello stesso luogo . Il fatto è accaduto, neanche a farlo apposta, pochi giorni dopo che sempre sulla A10 è stata multata la ragazza che sfrecciava in galleria, sui pattini, di notte . Ma ecco cosa è accaduto ad auto e tir.

I due episodi

Cominciamo col mezzo pesante che verso le 20 del 23 agosto ha fatto inversione di marcia appena prima di entrare in una galleria, tagliando entrambe le carreggiate: un comportamento irresponsabile e davvero pericoloso, tale da mettere a rischio sia il conducente del tir che le vetture in arrivo dal senso opposto. Senza contare che il mezzo ha un rimorchio piuttosto ingombrante. Passano poche ore, circa tre, ed esattamente nello stesso punto un automobilista ha eseguito la stessa, irresponsabile, manovra a bordo di un Suv. Entrambe le violazioni sono state visionate sui monitor di controllo, con relativo intervento della polizia stradale che ha fermato gli spericolati conducenti. Per l’uomo alla guida del tir è scattato il ritiro della patente, oltre a una multa di 8.000 euro e al fermo del mezzo per tre mesi. Per quello al volante del Suv (risultato poi a noleggio), stesse pene. Non solo: gli agenti invieranno di un dossier su questi episodi alla procura della Repubblica presso il tribunale di Genova, per questo potrebbero arrivare anche altre sanzioni.

