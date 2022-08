Stellantis e la crisi dei microchip: stop per due stabilimenti

La crisi di microchip e semiconduttori miete un'altra vittima. Ormai da molto tempo questo fenomeno sta causando parecchi problemi al settore automtive, che ora riceve l'ennesima stangata. A farne le spese, questa volta, è Stellantis. Il Gruppo infatti ha da poco comunicato lo stop dei lavori di assemblaggio in due stabilimenti in Europa : quello a Saragozza , in Spagna, e l’altro a Sochaux , in Francia. Quali sono i modelli più coinvolti?

Quanto dura lo stop

Gli effetti della mancanza di microchip avranno effetti, per quanto riguarda la fabbrica iberica, soprattutto sulla produzione Opel. A Saragozza la stampa spagnola indica che “la direzione dell'impianto ha deciso di modificare i piani di lavoro per problemi di forniture, fermando il turno di notte dal 25 agosto fino a domenica”, mentre il sindacato CCOO ipotizza lo stop fino a lunedì 29. Nell'impianto vengono prodotte le Opel Corsa, Crossland, ma anche Citroen C3 Aircross. Quanto a Sochaux, dopo una pausa estiva di tre settimane, la produzione è stata fermata per diversi giorni per mancanza di semiconduttori. Per ora il blocco è confermato fino a sabato 27, ma ancora nulla di definitivo. In Francia, i modelli che risentono di questa situazione sono Peugeot 3008 e 5008.

