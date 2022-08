In volo verso Hogwarts: arriva l'aereo dedicato a Harry Potter

Sky Cruise, l’aereo da 5.000 posti con piscina e hotel esiste davvero?

Un Boeing al posto della scopa

Milioni di ragazzi in tutto il mondo possono dire di essere cresciuti con le avventure di Harry Potter e dei suoi amici. Chi non ha mai sognato di attraversare i bui e pericolosi corridoi di Hogwarts, bere una burrobirra in compagnia di Hagrid o perchè no, magari anche lottare a suon di incantesimi contro il famigerato Voldemort? A Orlando, in Florida, tra le attrazioni principali c'è sicuramente il Wizarding World of Harry Potter, in cui è stato ricreato nel minimo dettaglio ogni scenario presente nella saga. Da Diagon Alley alla scuola, da Hogsmeade alla Gringott Bank, attraversare quelle sale è come ritrovarsi all'improvviso all'interno dei film. Per questo, la compagnia brasiliana GOL ha svelato il nuovo aereo Boeing 737 MAX a tema Harry Potter che accompagnerà i visitatori a Orlando agli Universal Studios. Il viaggio inaugurale è avvenuto ieri 29 agosto dalla città di Confis.

Luiz Teixeira, direttore commerciale dei mercati internazionali di GOL, ha dichiarato: "Offriremo un'esperienza unica ai clienti che saliranno a bordo di questo aereo. Vogliamo che il viaggio sia un momento di divertimento non solo per i bambini, ma anche per gli adulti. Vogliamo che tutti siano felici e contenti durante il volo e che arrivino ancora più eccitati per le visite ai parchi Universal e al Mondo Magico di Harry Potter".

