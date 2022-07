Sky Cruise, l’aereo da 5.000 posti con piscina e hotel esiste davvero?

Avete mai sentito parlare di un aereo che comprende hotel a 5 stelle, piscine, negozi, cinema e alimentato a energia nucleare ? Se la risposta è no, è quella giusta. O, meglio, lo è in parte. Il motivo? Non è realizzabile, anche se a qualcuno l’idea dello Sky Cruise (questo il nome) è venuta. Si tratta di un enorme aereo da 5.000 posti nato dalla mente (e dalla penna) del concept artist Tony Holmsten ben 11 anni fa. Oggi ne parliamo perché questo incredibile veicolo è stato trasformato in animazione da Hashem Al-Ghaili .

Lusso tra i cieli

Una vacanza tra le nuvole senza fine, dove lusso e comfort sono le parole chiave. Sky Cruise è dotato anche di un’enorme sala panoramica sulla coda: per arrivarci, si devono prendere una serie di ascensori e una volta raggiunta si può godere di una vista a 360° sui cieli. Per non parlare dell’alimentazione a energia nucleare, che renderebbe il mezzo assolutamente ecologico e autosufficiente (in altre parole, senza necessità atterrare per fare rifornimento). A controllare Sky Cruise, secondo il progetto di Holmsten, un’intelligenza artificiale unita ad avanzati software che si occupano di controllare le varie fasi del volo.

Meraviglioso a dirsi, ma irrealizzabile al momento. Se non nella fantasia e nell’animazione.

