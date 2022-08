Carburanti, allarme diesel: sale ancora a 1,83 euro al litro

In un momento di crisi economica, come quella che sta attraversando l'Italia nell'ultimo periodo e dettata dall'aumento delle spese, il rialzo dei carburanti ha provocato di nuovo forte preoccupazione. Dopo la loro precedente risalita, secondo alcuni dati riportati da Quotidiano Energia, pare che attualmente la benzina sia rimasta stabile a livello di costo, e il diesel invece continui a crescere imperterrito. Nel dettaglio, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,772 euro/litro (1,770 il dato di venerdì), con i diversi marchi compresi tra 1,759 e 1,786 euro/litro (no logo 1,764).

I costi nello specifico

Il diesel è quello sui cui gli occhi sono più puntati. Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,834 euro/litro di contro agli 1,802 di venerdì, con le compagnie tra 1,819 e 1,843 euro/litro (no logo 1,832). Per quanto riguarda il servito, per la benzina, il prezzo medio praticato è di 1,917 euro/litro (1,920 il dato precedente), con gli impianti colorati che praticano prezzi tra 1,849 e 1,975 euro/litro (no logo 1,818). La media del diesel servito è 1,972 euro/litro (contro 1,945 di venerdì), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,931 e 2,025 euro/litro (no logo 1,883). Passando al Gpl, i prezzi medi praticati oscillano fra 0,803 a 0,828 euro/litro (no logo 0,798). Per finire, il prezzo medio del metano auto si attesta tra 2,486 e 3,123 (no logo 2,660).

