Bambine in auto sotto al sole: denunciate due donne per abbandono minori

I casi di irresponsabilità genitoriale continuano a essere al centro di numerose notizie di cronaca. Non è tanto raro sentire di madri o padri che lasciano i figli nelle auto, senza interessarsi delle loro condizioni specie quando le temperature sono alte. Un altro episodio ha avuto luogo a Padova, precisamente in via Grassi. Due bambine sono state trovate in auto, senza alcun genitore, chiuse e sotto al sole. L’allarme è stato dato al 113 ieri 6 settembre 2022 ed è accorsa immediatamente la Polizia in aiuto.