Elvis Presley, all'asta la sua Stutz Blackhawk del 1971

Le auto appartenute a personaggi famosi fanno sempre gola ai collezionisti, e quando si tratta di Elvis Presley la curiosità schizza alle stelle. Mecum, infatti, sta per mettere all’asta una Stutz Blackhawk del 1971 appartenuta al il Re del rock'n'roll, che per le quattro ruote ha sempre avuto una grande passione.

Passione Stutz

Ad appassionarlo, in particolare, era la Stutz Motor Company, Marchio americano riportato in vita alla fine degli anni ‘60 da un banchiere di New York, James O’Donnell. L’acquisto della Blackhawk da parte di Elvis avviene dopo il danneggiamento da parte del suo autista di un modello precedente dello stesso tipo, entrato a far parte del garage dell’artista quando era ancora un prototipo. Non a caso la Blackhawk era tra le auto più costose in vendita negli Stati Uniti in quel periodo: a occuparsi di molti dettagli era stato un designer della Chrysler, Virgil Exner, assunto appositamente per questa lavoro da O’Donnell. La produzione di questo modello è durata dal 1971 al 1987 (sette generazioni in totale, con motorizzazioni sempre differenti), ma è sempre stata mantenuta una verniciatura speciale che prevedeva tra le 18 e le 22 mani di vernice e la lucidatura a mano.

Blackhawk e i famosi proprietari

La storia tra Elvis e la Stutz Blackhawk è durata diversi anni. Fino a quando non decide di regalarla a uno dei suoi medici personali, Elias Ghanem, che lo aveva aiutato dopo un brutto attacco di polmonite. Nel suo garage, in totale, ci sono stati quattro modelli di Blackhawk, ma non è stata l’unica stella ad apprezzare questa vettura. Tra i personaggi famosi si annoverano anche Frank Sinatra, Lucille Ball, Sammy Davis Jr, Dean Martin, Wilson Pickett, Johnny Cash, Muhammad Ali, George Foreman, Billy Joel, Elton John, Paul McCartney, Al Pacino. E la lista potrebbe continuare.

