Anziana guida contromano sulla Statale rischiando un incidente

Guidava tranquillamente contromano senza accorgersi che stava andando nella direzione errata. È successo vicino al bivio di Lula, in provincia di Nuoro, sulla Statale 131 Dcn. Un camionista, resosi conto del problema, non appena l’anziana si è avvicinata al suo veicolo, ha abbassato il finestrino per avvisarla.