Minore ruba l'auto ai genitori e si schianta contro uno scuolabus

Negli Stati Uniti se ne sentono davvero di tutti i colori per quanto riguarda gli adolescenti e le loro follie al volante di automobili che ovviamente non possono guidare. L'ultima arriva dalla contea di Boulder , nello stato del Colorado , dove una tredicenne si è messa alla guida dell'auto dei genitori causando un gravissimo incidente.

S trike in autostrada

Solo una settimana fa a Detroit tre ragazzini erano stati arrestati per essersi infiltrati in uno stabilimento Stellantis al fine di rubare una Dodge Charger e di una Challenger Hellcat. Stavolta la protagonista della vicenda non ha cercato di portarsi via un'auto di lusso ma si è accontentata della Chevrolet Suburban dei genitori. Nella mattina di venerdì 9 settembre ha preso la vettura ovviamente senza permesso e ha percorso l'autostrada, dove ha tamponato con violenza una Kia Optima ferma al semaforo. Le due auto sono quindi finite al centro dell'incrocio mentre sopraggiungeva uno scuolabus: il pullman è andato a sbattere contro l'Optima, mentre la Chevrolet si è scontrata contro una Subaru Forester. Ovviamente tutte le vetture sono rimaste distrutte, mentre lo scuolabus ha riportato uno squarcio enorme sulla fiancata. Per fortuna non si sono registrati feriti gravi, ma lo spavento è stato tanto. La tredicenne è stata accusata di guida pericolosa e senza patente.