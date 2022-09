Distrugge un'automobile a colpi di borraccia: arrestato

A volte gli scarri d'ira fanno fare cose inspiegabili. In realtà non si conosce bene il motivo che ha spinto un 28enne nigeriano a distruggere un'automobile, ma per farlo ha trovato un modo sicuramente originale e mai visto prima: con una borraccia . Immediato l'intervento delle forze dell'ordine.

Arrabbiato, ma perché?

Poche settimane fa era diventata virale la notizia di un uomo che per "punire" la compagna che non voleva uscire a fare una passeggiata, l'aveva aggredita per poi spaccare il parabrezza dell'automobile. Stavolta la vicenda è ancora più assurda, perchè all'origine del folle gesto non ci sarebbe alcun motivo. Nella mattina di ieri martedì 27 settembre, nella zona di largo Richini a Milano, un 28enne ha distrutto una Bmw Serie 3 M Sport, un modello del valore di circa 50mila euro di proprietà di una signora 77enne. Per farlo ha utilizzato una borraccia di metallo, con la quale ha colpito vetri, specchietti, fari e carrozzeria. I passanti hanno subito allertato le Forze dell'Ordine che hanno arrestato l'uomo per danneggiamento aggravato.

Madrid, ladro inesperto: ruba l'auto ma s'incastrata nelle scale della metro