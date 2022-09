Russell Crowe, tra le strade di Roma "posseduto" da una Lambretta

Sembra che Russell Crowe non riesca ad uscire dal personaggio di Massimo Decimo Meridio. Già quest’estate aveva scattato una foto a Roma di fronte il Colosseo dove, ironicamente, parlava dell’anfiteatro come del suo vecchio ufficio. Adesso il divo di Hollywood è nuovamente a Roma , ma in realtà non per ricordare i tempi de Il Gladiatore.

L’attore, infatti, è approdato nella Capitale per girare il film The Pope’s Exorcist, in cui interpreterà Padre Gabriele Amorth, l’esorcista del Vaticano, accanto ad uno dei nomi più conosciuti nel panorama cinematografico italiano: Franco Nero. In questa sua permanenza a Roma, Crowe mentre è sul set – o meglio nel suo ultimo giorno di set - è stato immortalato con la talare in sella ad una Lambretta 150.

L’ironia di Russell Crowe

A pubblicare la foto è lo stesso attore che, sulla sua pagina Twitter, scrive così: “Today I bid farewell to my version of Fr Gabriele Amorth. A man of pure faith. Exorcist, journalist, author, rebel with a higher cause. The Popes Exorcist… #possessed” (Oggi mi congedo dalla mia versione di Padre Gabriel Amorth. Un uomo dalla grande fede. Esorcista, giornalista, scrittore e ribelle per una causa superiore. L’esorcista del Papa. #posseduto”

Che dire: Russell Crowe non poteva congedarsi meglio di così! Oramai l’Italia l’ha adottato e lui sembra avere a cuore il bel Paese. Sicuramente tornerà. Magari sempre in sella ad una Lambretta!

Today I bid farewell to my version of Fr Gabriele Amorth.

A man of pure faith.

Exorcist, journalist, author,

rebel with a higher cause.

The Popes Exorcist… #possessed pic.twitter.com/Z165i0DTh0 — Russell Crowe (@russellcrowe) September 28, 2022

Can Yaman in Viola come il mare: una BMW come fedele compagna?