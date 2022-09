Can Yaman in Viola come il mare: una BMW come fedele compagna?

Settembre, che sembra un po’ il primo dell’anno, porta con sé una ventata di novità per quanto riguarda film e serie tv da godersi nelle frizzanti serate autunnali. Il palinsesto di Mediaset , riprogrammato per questo periodo dell’anno, è pieno di nuove fiction da proporre al pubblico e fra queste, quella con maggiore spicco e hype costruitosi attorno, è Viola come il mare . La fiction, diretta da Francesco Vicario e prodotta da LUX Vide, andrà in onda da venerdì 30 settembre ed è basata sul romanzo di Conosci l’estate? di Simona Tanzini.

La trama si incentra sulle vicende di Viola Vitale, interpretata da Francesca Chillemi, una giornalista di cronaca nera con una dote speciale, la sinestesia, con cui associa alle persone dei colori. La protagonista sarà affiancata dall’ispettore capo Francesco Demir (Can Yaman), con il quale investigherà su crimini accaduti a Palermo. Per dare ancor più carattere al personaggio di Francesco Demir, alcune foto provenienti dal set di Viola come il mare hanno mostrato Can Yaman in sella ad una moto, che si suppone possa essere la sua compagna nelle numerose avventure che coinvolgeranno il suo Francesco nella turbolenta Sicilia. Ma di che modello si tratta?

Sembra che la fidata amica di Can Yaman sia una BMW R NineT, modello costruito dal marchio nel 2014 per celebrare il 90esimo anniversario dell’attività dell’azienda tedesca. Essa ha un motore boxer bicilindrico 4 tempi raffreddato ad aria/olio, e il suo design marcato è adatto a rappresentare – in questo caso – proprio il mezzo di trasporto di un poliziotto. Non è la prima volta che l’attore turco salti in sella ad una moto: in realtà in quasi tutte le sue soap (turche) lo si è visto guidare questi potenti mezzi (basti ricordarsi di DayDreamer o Mr.Wrong, tutte produzioni turche).

