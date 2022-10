In carcere ladro che aveva rubato 35mila euro di moto

I motociclisti della contea inglese del Suffolk possono dormire sonni più tranquilli: settimana scorsa infatti un uomo di Bury St Edmunds accusato di aver rubato moto per un valore di 30.000 sterline (poco meno di 35mila euro) è stato arrestato con una pena detentiva di tre anni .

Le malefatte di Ricky Davis

L'uomo in questione è Ricky Davis. I furti sono avvenuti nelle cittadine di Brandon nel dicembre 2020, a Bury St Edmunds nell'ottobre 2020 e di nuovo a Bury nel novembre 2020. Nel corso di alcune udienze, Davis si è dichiarato colpevole di altri cinque furti di motociclette avvenuti nel 2021 nella zona del Suffolk e dintorni. Solo per queste cinque moto la polizia ha stimato un valore di circa 12.000 sterline (14mila euro). Ma Davis non si è fermato qui: la polizia è riuscita a fargli ammettere altri 12 furti di veicoli a motore, tutti avvenuti nell'ottobre 2020 e nell'ottobre 2021.

Come venivano rubate le moto

Secondo quanto emerso dalle indagini, il modus operandi di Davis consisteva nell'organizzare incontri con persone che viaggiavano da tutto il Paese per vendere le loro moto dopo averle pubblicizzate online. Il ladro li incontrava e, con la scusa di fare un giro di prova, si dava alla fuga con la moto, senza farsi più vedere. I suoi crimini hanno attirato l'attenzione dei social media: adesso, è finito dietro le sbarre.

